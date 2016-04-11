Главный тренер "Динамо" Ребров: "Нам не интересно, как играет донецкий "Шахтер"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров на пресс-конференции после победной игры с "Волынью" выразил мнение, что основная борьба за звание чемпиона Украины между "Динамо" и "Шахтером" еще впереди. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Нам не интересно, как играет "Шахтер". Впереди еще пять туров плюс очная дуэль с "Шахтером". Как можно поздравлять нас с чемпионством уже сейчас, как это делают эксперты?", - задал риторический вопрос наставник киевлян.

Ребров также в очередной раз ответил на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Андрея Ярмоленко.

"Продается ли Ярмоленко? Мы не можем запрещать футболистам хотеть играть в ведущих клубах Европы. Это все зависит от решений игрока и президента клуба. Если вы спросите, нужен ли мне Ярмоленко, то я отвечу, что да", - заявил главный тренер "Динамо".

Как сообщал УНИАН, в прошедшем туре украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло луцкую "Волынь" со счетом 3:0, а донецкий "Шахтер" сыграл вничью с днепродзержинской "Сталью". После этих встреч "Динамо" стало опережать конкурента на пять очков.