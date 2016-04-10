Луческу о желании Тайсона покинуть "Шахтер": Все хотят играть в сильном первенстве, а не в таком, каким сейчас является чемпионат Украины

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с лидером команды Тайсоном, который накануне заявил о желании покинуть Украину, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, Мистер заявил: "Не думаю, что он хочет покинуть Украину и «Шахтер». Может быть, он просто поднялся на определенный уровень, который позволяет ему думать о более сильном чемпионате. Последние футболисты, которые ушли, играют в ведущих клубах. Если для него будет хорошее предложение и клуб согласится на это, то почему игрок не может мечтать о том, чтобы выступать в более сильном первенстве? Тем более он уже достиг возраста 28 лет".

"Все хотят играть в сильном первенстве, а не в таком, каким сейчас является чемпионат Украины: с таким конференц-залом, такой раздевалкой, таким стадионом и так далее... Все хотят чего-то лучшего. К сожалению, наш украинский чемпионат не прогрессирует, а, наоборот, скатывается. Тогда понятно желание футболистов выступать в более сильной лиге. Это, опять же, может произойти в том случае, если такие предложения поступят и клуб их одобрит", - продолжил тренер.

"Тайсон сегодня – наш лучший игрок. С каждым матчем он становился лидером атакующих действий «Шахтера». Хотелось бы, чтобы он сохранил эту свою форму до конца сезона. Мы будем играть через каждые два-три дня, поэтому много будет зависеть от его состояния. Если будем, как сегодня, встречаться с такими командами, которые проповедуют жесткий футбол, то можем терять игроков. Хотя сильные качества присутствуют и у футболистов «Стали», они забивали хорошие мячи. Но в целом это, к сожалению, не футбол", - резюмировал наставник горняков.

Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон заявил о том, что мечтает перебраться в один из клубов английской Премьер-лиги.

Сегодня "Шахтер" сыграл вничью со "Сталью" (3:3) и увеличил свое отставание от "Динамо" еще на два балла.