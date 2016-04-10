Чемпионат Германии. "Боруссия" теряет очки в Рурском дерби, украинец Юрченко помог выиграть "Байеру"
22:14, 10 апреля 2016Футбол
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В немецкой Бундеслиге завершились все поединке 29-го тура.
"Боруссия" все дальше от первого места / sportschau.de
29-й тур
Шальке - Боруссия Дортмунд - 2:2 (0:0)
Голы: Сане (51), Хунтелаар (66, с пенальти) - Кагава (49), Гинтер (56)
Байер - Кельн - 2:0 (2:0)
Голы: Брандт (39), Чичарито (44)
В основном составе "Байера" вышел украинский полузащитник Владлен Юрченко. Он провел на поле 80 минут, после чего был заменен.
Как сообщал УНИАН, вчера в рамках 29-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" выиграла у "Штутгарта", за который сыграли украинские нападающие Артем Кравец и Борис Тащи.
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