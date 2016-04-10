Чемпионат Германии. "Боруссия" теряет очки в Рурском дерби, украинец Юрченко помог выиграть "Байеру"

29-й тур

Шальке - Боруссия Дортмунд - 2:2 (0:0)

Голы: Сане (51), Хунтелаар (66, с пенальти) - Кагава (49), Гинтер (56)

Байер - Кельн - 2:0 (2:0)

Голы: Брандт (39), Чичарито (44)

В основном составе "Байера" вышел украинский полузащитник Владлен Юрченко. Он провел на поле 80 минут, после чего был заменен.

Как сообщал УНИАН, вчера в рамках 29-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" выиграла у "Штутгарта", за который сыграли украинские нападающие Артем Кравец и Борис Тащи.