УПЛ. "Днепр" вырвал победу у "Зари"

В центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги днепропетровский "Днепр" добыл волевую победу над луганской "Зарей" со счетом 2:1.

В присутствии немалого количества зрителей на запорожской "Славутич-Арене" обе команды с первых минут выдали яркий футбол с обилием острых моментов. В первом тайм гораздо ближе к голу была "Заря", но иногда "Днепр" спасали собственные игроки, а иногда фарт.

Пожалуй, самый реальный шанс забить мяч в первые 45 минут был, когда полузащитник "Зари" Андрей Тотовицкий закрутил мяч в ворота с углового. Вратарь гостей Ян Лаштувка спасти ситуацию уже не мог, но на дальней штанге вовремя оказался нападающий днепропетровцев Евгений Шахов и выбил сферу подальше.

Во втором тайме "Днепру" удалось выровнять игру, и именно команда Мирона Маркевича отличилась первой. Причем сделал это Лаштувка! Голкипер выбивал мяч от своих ворот и рикошетом от газона отправил его прямо в сетку ворот "Зари". Арбитры сначала защитали гол, но после некоторых обсуждений решили его отменить, так как Лаштувка выполнял свободный удар, а в полете мяч никого из игроков не коснулся.

Свой гол "Заря" забила уже через несколько минут. Желько Любенович сделал прострел с левого фланга, который замкнул Артем Гордиенко - 1:0.

Тем не менее, "Днепр" успел отыграться. Героем матча стал бразилец Андерсон Пико. В первом случае он с левого фланга сделал удачную передачу на дальнюю штангу, где воздух выиграл Роман Зозуля, а Шахов головой подправил мяч в цель.

А за три минуты до окончания основного времени бразильский полузащитник на своем фланге накрутил противника и ударил в ближний угол ворот Шевченко. На пути мяча стал защитник Михаил Сиваков, который чуть изменил траекторию его полета и дезориентировал кипера - 2:1.

В оставшееся время убойные моменты для того, чтобы изменить счет в матче, имели и "Заря", и "Днепр", но больше голов зрители не увидели. Днепропетровцы добыли важнейшую победу и сократили отставание от луганского клуба в турнирной таблице всего до одного очка.

Заря (Луганск) - Днепр (Днепропетровск) - 1:2 (0:0)

Голы: Гордиенко (63) - Шахов (75), Сиваков (87, автогол)

Заря: А.Шевченко, Опанасенко, Сиваков, Рафаэль, Каменюка, Гордиенко, Чайковский (Танковский, 79), Тотовицкий (Паулиньо, 72), Караваев, Петряк (Любенович, 24), Будковский

Днепр: Лаштувка, Федецкий, Папа Гуйе, Чигринский, Андерсон Пико, Ротань, Шахов, Лучкевич (Безус, 74), Матеус (Политыло, 90), Бруно Гама (Руис 46), Зозуля

Предупреждения: Федецкий, Бруно Гама, Лаштувка, Андерсон Пико