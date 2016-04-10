УПЛ: "Динамо" разгромило "Волынь" и увеличило отрыв от "Шахтера"

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало луцкую "Волынь" и обыграло соперника со счетом 3:0.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Хозяева поля мощно начали матч и сразу же обозначили свое преимущество. А на 29-й минуте счет открыл Андрей Ярмоленко. Быстрая трёхходовка киевлян с участием Сидорчука и Велозу завершилась техничным и точным ударом Ярмоленко в дальний угол. Спустя 4 минуты, на 33-й, Ярмоленко справа на входе в штрафную обыграл Шабанова и сделал мягкий навес на линию вратарской, а Олег Гусев в высоком прыжке точно пробил в ближний угол. Наконец, на 36-й минуте, еще одну красивую комбинацию разыграли киевляне. Данило на правом фланге на замахе обыграл Мемешева и отпасовал чуть назад, а Ярмоленко, обыгравшись в "стенку" с Велозу, точно пробил в дальний угол и сделал дубль.

Во втором тайме игроки "Динамо" легко и уверено удержали свой перевес.

Таким образом, киевляне увеличили свой перевес в турнирной таблице над "Шахтером" с трех до пяти очков - 58 против 53. Ранее сегодня "Шахтер" сыграл вничью в Днепропетровске со "Сталью" из Днепродзержинска - 3:3.

22-й тур УПЛ состоится 16-17 апреля.