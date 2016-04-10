Чемпионат Англии. "Лестер" снова выиграл и сохранил преимущество над "Тоттенхэмом"
21:05, 10 апреля 2016Футбол
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Тур Премьер-лиги завершился разгромной победой "Тоттенхэма" над "Манчестер Юнайтед".
Джейми Варди забил два гола / Reuters
33-й тур
Лестер - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы: Варди (66, 90+5)
Ливерпуль - Сток Сити - 4:1 (2:1)
Голы: Морено (8), Старридж (32), Ориги (50, 65) - Кркич (22)
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед - 3:0 (0:0)
Гол: Алли (70), Альдервейрельд (74), Ламела (76)
Как сообщал УНИАН, вчера в английской Премьер-лиги "Арсенал" сыграл вничью с "Вест Хэмом" 3:3, а "Челси" со счетом 0:1 проиграл "Суонси".
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