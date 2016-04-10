"Александрия" упустила победу в гостевом матче Премьер-лиги с "Карпатами"

Во Львове завершился матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Александрию" и свели игру вничью, 2:2.

Судьба матча была решена в добавленное арбитром время второго тайма.

В матче соседей по турнирной таблице игра была приблизительно равной, с многочисленными опасными моментами у ворот обеих команд.

Три голевых момента уместились в 5-минутный игровой отрезок. На 70-й минуте счет открыл игрок "Александрии" Виталий Пономар. После передачи партнера по команде Дмитрия Леонова подхвативший мяч Пономар в касание переправил мяч в ворота. Спустя 3 минуты, на 73-й, ответный гол забил Артур Карноза. Игроку удался великолепный удар из-за пределов штрафной, после которого мяч влетел в девятку. А на 75-й минуте забил Артем Чорний. Игроку удался "ответный" прямой удар со штрафного, после которого мяч рикошетом от стенки влетел в ворота - 1:2.

Судьба матча была решена в добавленное арбитром время, на 95-й минуте. Игрок "Карпат" Артур Карноза еще одним прямым ударом со штрафного отправил мяч в девятку ворот "Александрии".

Таким образом, "Александрия" сохранила отрыв от "Карпат" в 5 очков в борьбе за 6-е место в турнирной таблице УПЛ