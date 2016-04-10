УПЛ: "Сталь" и "Шахтер" сыграли в зрелищную ничью

В матче 21-го тура чемпионата Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграл вничью 3:3 с днепродзержинской "Сталью".

Поединок, состоявшийся на днепропетровском стадионе "Метеор", прошел при полупустых трибунах, но получился одним из самых зрелищных в нынешнем чемпионате.

В первом тайме небольшим территориальным преимуществом владел "Шахтер", а отличиться удалось хозяевам поля. На 39-й минуте Максим Каленчук удачно принял подачу с правого фланга, оставил не у дел Исмаили и со всей силы отправил мяч в дальнюю девятку ворот Андрея Пятова - 1:0.

После перерыва главный тренер "горняков" Мирча Луческу провел двойную замену, выпустив на поле Малышева и Эдуардо. И именно хорватский бразилец сравнял счет после того, как первым успел на добивание в штрафной "Стали" после удара Марлоса.

Хозяевам, тем не менее, удалось вновь выйти вперед. Джордже Лазич убежал в отрыв с самого центра поля, на замахе обыграл Александра Кучера и отправил мяч в ближний угол ворот - 2:1.

После этого "Шахтер" полностью завладел контролем за игрой, а "Сталь" почти не пересекала чужую половину поля. Отыгрались "горняки" после двух голов головой в исполнении Дентиньо и Малышева, которым грамотно ассистировал Тарас Степаненко.

Когда игра уже близилась к завершению, "Сталь" попробовала спасти матч и неожиданно добилась своего. После сумбурных действий в штрафной площадке "Шахтера" мяч отскочил к защитнику днепродзержинцев Николая Ищенко, который пушечным ударом направил мяч в ворота своей бывшей команды. Для 33-летнего футболиста этот гол стал первым в Премьер-лиге!

Сталь (Днепродзержинск) - Шахтер (Донецк) - 3:3 (1:0)

Голы: Каленчук (39), Лазич (61), Ищенко (90+3) - Эдуардо (51), Дентиньо (72), Малышев (79)

Сталь Д: Панькив, Латифу, Ищенко, Карасюк, Воронин, Г.Малакян, Каленчук, Э.Малакян, Лазич, Васин, Фернандес (Дебелко, 53)

Шахтер: Пятов, Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили, Степаненко, Дентиньо, Марлос (Феррейра, 87), Коваленко, Бернард (Малышев, 46), Гладкий (Эдуардо, 46)

Предупреждения: Фернандес, Воронин, Панькив, Латифу - Коваленко, Ракицкий