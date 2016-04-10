Премьер-лига, 21-й тур, "Динамо" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле луцкую "Волынь".

Встречаются команды, которые занимают 1-е и 13-е места в турнирной таблице первенства.

Пожалуй, никто не поймет второй осечки от единоличного лидера за неделю, тем более, предпосылок для игрового кризиса не наблюдалось. А потому «Волыни» сейчас не позавидуешь. Единственный аргумент лучан – им нечего терять. Однако этого не всегда достаточно, ведь отсутствие игровой дисциплины и нацеленность соперника на результат в среду привели к разгрому от «Зари».

Если забыть кубковые неудачи соперников, то «Динамо» имеет действующую 9-матчевую победную серию с общим счетом 22:2, а надежность защиты команды Сергея Реброва и вовсе претендует на абсолютный рекорд.

Волыняне не страдают комплексом чужого поля, однако встречаются с определенным расстройством мотивации, если игра складывается не в их пользу. Для примера, в нынешнем сезоне «Волынь» в гостях проиграла трижды за 10 поездок, но счета в них неутешительные – 1:3, 0:4, 0:3.

В личных отношениях «Динамо» лишь раз уступило следующему сопернику, а дома не проигрывало. Определенным стимулом для гостей может быть желание забить в столице хозяевам 10-й мяч.

Матч первого круга завершился в Луцке со счетом 2:0 в пользу "Динамо".

На котировках букмекерских контор у "Динамо" огромнейшее преимущество. На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 1,06 к 1, в то время как на ничью - 8,61 к 1, а на победу "Волыни" - 33,09 к 1.

Матч "Динамо" - "Волынь" начнется на поле НСК "Олимпийский" в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".