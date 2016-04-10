Премьер-лига, 21-й тур, "Карпаты" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле "Александрию".

Встречаются команды, которые занимают 7-е и 6-е места в турнирной таблице, соответственно.

Если рассматривать 6-ю строку как потенциальную возможность попасть в еврокубки, то это реальная возможность для «Карпат» бросить вызов непосредственному конкуренту, которому хозяева предстоящего матча сейчас уступают 5 очков.

Вообще, к «Александрии» сейчас внимание все равно приковано максимальное. Коллектив не только впервые в истории прошел в полуфинал Кубка Украины, но и выбил из турнира «Динамо», отомстив киевлянам, которые перед тем прервали 6-матчевую беспроигрышную серию коллектива под руководством Владимира Шарана в Лиге Пари-Матч. Поэтому для гостей подготовлено едва ли не тройное испытание: попытка остаться на комфортном расстоянии от преследователей, умение достойно пережить успех и подтвердить его следующим поединком. И наконец, засвидетельствовать физическую готовность, ведь галичане посреди недели не были заняты официальными играми.

Что касается хозяев, то им предстоит искать достойную замену дисквалифицированным защитникам, а также надеяться на опустение клубного лазарета.

В матче первого круга "Александрия" разгромила львовян на своем поле со счетом 4:1.

На котировках букмекерских контор "Карпаты" являются фаворитом с небольшим преимуществом. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,39 к 1, в то время как на ничью - 2,95 к 1, а на победу "Александрии" - 3,01 к 1.

Матч "Карпаты" - "Александрия" начнется в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".