Президент Премьер-лиги: "Волынь" на 90% исчезнет, "Говерле" нужно рассчитаться с игроками"

Луцкий футбольный клуб "Волынь", вероятно, прекратит существование по окончанию нынешнего сезона. Такое мнение в интервью телеканалу "Футбол" выразил президент украинской Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон, сообщает Football.ua.

"Исчезнет ли Волынь? На 90% — да. Но опять же есть шанс, что кто-то придет и полностью закроет все долги", — сказал президент УПЛ.

Генинсон также добавил, что ужгородская "Говерла" может получить аттестат на следующий сезон лишь в случае, если рассчитается по долгам со всеми своими бывшими и нынешними футболистами. По словам руководителя Премьер-лиги, в клубе сейчас постепенно занимаются этим вопросом.

"Говерла? Знаю, что есть движение. С некоторыми футболистами они расплачиваются, с некоторыми игроками подписаны мировые, но опять же есть достаточно большие задолженности. Если клуб погасит до конца сезона все задолженности, не будет проблем выдать аттестат. Если останутся задолженности – аттестат выдан не будет", — сообщил Генинсон.

Он также добавил, что существуют проблемы у одесского "Черноморца", акции стадиона которого были арестованы.

"У Черноморца нет задолженности перед игроками, но есть проблема с инфраструктурой. Вы же знаете, что идет суд по стадиону. Я почему-то уверен, что все будет хорошо", - считает президент Премьер-лиги.

Как сообщал УНИАН, в марте с "Волыни" были сняты шесть очков в турнирной таблице. Сейчас луцкая команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая лишь запорожский "Металлург", который прекратил существование.