Шесть клубов украинской футбольной Первой лиги могут подняться в Премьер-лигу - президент УПЛ

Президент УПЛ упомянул ранее называвшиеся в роли претендентов на повышение в классе киевскую "Оболонь-Бровар", "Черкасский Днепр", кировоградскую "Зірку", мариупольский "Ильичевец" и харьковский "Гелиос", однако название шестой команды осталось неизвестно, сообщает Football.ua, со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

"На участие в Премьер-лиге было подано шесть заявок, пять из которых принято, обработано — никаких проблем по ним нет. С шестой командой есть небольшие нюансы, которые они пытаются уладить. Но здесь стоит не финансовый вопрос, а вопрос инфраструктуры", — поведал президент.

"В принципе шесть команд Первой лиги готовы претендовать на места в Премьер-лиге — это те команды, которые достойны играть в УПЛ. Коллективы показывают стабильную игру и располагают стабильным финансовым положением", - отметил руководитель УПЛ.

"Кроме них, есть еще 3 команды — тот же Ильичевец, тот же Гелиос. Те команды, которые имеют детскую школу и вкладывают в развитие футбола. Нам же не нужно сейчас точечно выйти в УПЛ и там потеряться. Самое главное — чтобы футбол развивался с низов", — резюмировал Генинсон.

Ранее президент ПФЛ Украины (Первая лига) Сергей Макаров заявлял, что сразу пять клубов Первой лиги намерены повыситься в классе. Он говорил о тех клубах, которые назвал Генинсон.