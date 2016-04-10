Месси проводит самую длинную безголевую серию за пять лет
Лидер "Барселоны" покидает поле без гола уже четыре матча кряду.
Главная звезда испанской "Барселоны" Лионель Месси проводит свою самую длинную безголевую серию с мая 2011 года, сообщает Goal.com.
Последний раз аргентинец забивал 12 марта, когда его удар поразил ворота "Хетафе", а "Барселона" выиграла матч чемпионата Испании со счетом 6:0. После этого Месси уходил с поля без гола в поединках против "Вильярреала" (2:2), мадридского "Реала" (1:2), мадридского "Атлетико" (1:2), "Реал Сосьедада" (0:1).
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На данный момент "сухая" серия 28-летнего форварда составляет 362 минуты. Следующий гол 28-летнего форварда станет для него 500-м в профессиональной карьере.
Лионель Месси является одним из лучших футболистов мира всех времен. Ранее он пять раз получал "Золотой мяч", который ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Как сообщал УНИАН, вчера в чемпионате Испании "Барселона" уступила на выезде "Реал Сосьедаду" со счетом 0:1 и позволила преследователям из мадридского "Атлетико" приблизиться к себе в турнирной таблице на расстояние трех очков.