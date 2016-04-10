Месси проводит самую длинную безголевую серию за пять лет

Главная звезда испанской "Барселоны" Лионель Месси проводит свою самую длинную безголевую серию с мая 2011 года, сообщает Goal.com.

Последний раз аргентинец забивал 12 марта, когда его удар поразил ворота "Хетафе", а "Барселона" выиграла матч чемпионата Испании со счетом 6:0. После этого Месси уходил с поля без гола в поединках против "Вильярреала" (2:2), мадридского "Реала" (1:2), мадридского "Атлетико" (1:2), "Реал Сосьедада" (0:1).

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На данный момент "сухая" серия 28-летнего форварда составляет 362 минуты. Следующий гол 28-летнего форварда станет для него 500-м в профессиональной карьере.

Лионель Месси является одним из лучших футболистов мира всех времен. Ранее он пять раз получал "Золотой мяч", который ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Как сообщал УНИАН, вчера в чемпионате Испании "Барселона" уступила на выезде "Реал Сосьедаду" со счетом 0:1 и позволила преследователям из мадридского "Атлетико" приблизиться к себе в турнирной таблице на расстояние трех очков.