Источник: Мирча Луческу готов бесплатно возглавить сборную Румынии

Президент Федерации футбола Румынии (ФФР) Разван Бурляну заявил, что главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу готов тренировать национальную сборную этой страны бесплатно. Об этом сообщает digisport.ro.

"Там ​​нет вопроса о том, что мы не сможем позволить себе платить Луческу. Он сказал, что готов работать в сборной Румынии бесплатно", - объяснил Бурляну.

Таким образом глава ФФР ответил на высказывание близкого друга Луческу Дину Георге, который заявил, что тренер намерен следующим летом покинуть "Шахтер" и возглавить другой европейский клуб, а у Федерации не хватит денег, чтобы пригласить Луческу в сборную Румынии.

Издание также отмечает, что по окончанию Евро-2016 заканчивается контракт у действующего наставника национальной команды Ангела Йорданеску. При этом в 2014 году, когда сборная Румынии предыдущий раз выбирала главного тренера, фаворитом №1 Федерации был именно Луческу.

Контракт Мирчи Луческу с донецким "Шахтером" заканчивается по окончании нынешнего сезона. 70-летний специалист работает в украинском клубе с 2005 года и за это время восемь раз выиграл чемпионат Украины, пять раз стал обладателем Кубка Украины и один раз - победителем Кубка УЕФА.

Луческу уже тренировал сборную Румынии в середине 80-х годов прошлого века. Тогда он вывел команду на Евро-84, но не смог повторить этот успех перед чемпионатом мира 1986 года.