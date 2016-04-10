Бразильский лидер донецкого "Шахтера" рассказал о желании покинуть Украину

Бразильский футболист "Шахтера" Тайсон летом желает покинуть украинскую команду и стать игроком одного из английских клубов. Об этом полузащитник сказал в интервью бразильскому изданию Globoesporte, сообщает Sportarena.com.

"Если честно, то у меня всегда была мечта выступать в Англии. Тем не менее, мне будет тяжело покидать Украину. Могу сказать, что ранее я получал предложения от мадридского "Атлетико" и "Бенфики", однако руководство "Шахтера" никогда не стремилось расставаться с футболистами", - сказал Тайсон.

При этом он отметил, что в последнее время донецкий клуб стал чаще отпускать своих исполнителей в команды из европейских топ-чемпионатов.

"Хочу сказать, что у меня все еще есть два года по контракту с "Шахтером". Я намерен отдать все свои силы донецкой команде, и помочь ей выиграть Кубок Украины, чемпионат и Лигу Европы, а потом посмотрим, что произойдет", - добавил бразилец.

28-летний Тайсон перебрался в украинскую Премьер-лигу в 2010 году, когда перешел в харьковский "Металлист" из бразильского "Интернасьоналя". Зимой 2013 года бразилец стал игроком "Шахтера". В текущем сезоне он провел 32 матча в футболке команды во всех турнирах и забил 8 мячей.

В последние три года "Шахтер" стал активно продавать своих лидеров. С 2013 года команду покинули Виллиан ("Анжи", Россия; позже "Челси", Англия), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Луис Адриано ("Милан", Италия), Дуглас Коста ("Бавария"), Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунин", Китай). В сумме от этих трансферов украинский клуб выручил более 150 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, в прошедший четверг "Шахтер" выиграл у португальской "Браги" первый четвертьфинальный матч Лиги Европы со счетом 2:1.