Чемпионат Испании. "Реал" и "Атлетико" легко победили, "Барселона" проиграла в Сан-Себастьяне

Интрига в Примере вновь обострилась - отрыв лидирующей "Барселоны" от преследователей сократился до трех очков.

32-й тур Реал Мадрид - Эйбар - 4:0 (4:0) Голы: Хамес Родригес (5, 39), Васкес (18), Роналду (19). Эспаньол - Атлетико Мадрид - 1:3 (1:1) Голы: Дио (29) - Торрес (35), Гризманн (58), Коке (89). Реал Сосьедад - Барселона - 1:0 (1:0) Гол: Оярсабаль (5). Бетис - Леванте - 1:0 (0:0) Гол: Кастро (82).

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