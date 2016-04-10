Чемпионат Испании. "Реал" и "Атлетико" легко победили, "Барселона" проиграла в Сан-Себастьяне
01:09, 10 апреля 2016Футбол
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Интрига в Примере вновь обострилась - отрыв лидирующей "Барселоны" от преследователей сократился до трех очков.
Криштиану Роналду против "Эйбара" / Francisco Seco, AP
32-й тур
Реал Мадрид - Эйбар - 4:0 (4:0)
Голы: Хамес Родригес (5, 39), Васкес (18), Роналду (19).
Эспаньол - Атлетико Мадрид - 1:3 (1:1)
Голы: Дио (29) - Торрес (35), Гризманн (58), Коке (89).
Реал Сосьедад - Барселона - 1:0 (1:0)
Гол: Оярсабаль (5).
Бетис - Леванте - 1:0 (0:0)
Гол: Кастро (82).
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