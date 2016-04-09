Один из лучших тренеров мира отказался от работы в футбольной сборной Сирии

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуриньо отказался от работы в сборной Сирии, сообщает Sky Sports.

Эту информацию подтвердил сам специалист, отметив, что "был горд получить это приглашение", но на данный момент не может его принять.

Как сообщал УНИАН, о предложении Федерации футбола Сирии для Моуриньо стало известно несколько дней назад.

Несмотря на войну в стране, сборная Сирии продолжает выступать во всех основных международных турнирах Азии. Свои домашние матчи национальная команда, как правило, проводит в Омане или Иране.

Ранее сборная Сирии никогда не выходила в финальную часть чемпионата мира. В августе она собирается начать выступления в третьем раунде азиатской квалификации к ЧМ-2018.

Жозе Моуриньо является одним из самых титулованных и востребованных тренеров Европы. Нынешний сезон он начинал в лондонском "Челси", но был уволен после длительной серии поражений команды. Ныне ведущие спортивные СМИ связывают его будущее с английским "Манчестер Юнайтед".