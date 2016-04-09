Чемпионат Германии. Украинцы не помогли "Штутгарту" отобрать победу у "Баварии"

Штутгарт - Бавария - 1:3 (0:1)

Голы: Дидави (63) - Нидермайер (31, автогол), Алаба (52), Дуглас Коста (89).

Украинские нападающий Артем Кравец вышел в основном составе "Штутгарта" и провел на поле все 90 минут. Начиная с 75-й минуты, вместе с ним в атаке играл другой украинец Борис Тащи.

Вердер - Аугсбург - 1:2 (1:0)

Голы: Гриллич (43) - Финнбогасон (53), Хон Джон Хо (87)

После поражения "Аугсбургу" "Вердер", который возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, вновь опустился в зону вылета. От "спасительного" 15 места бременскую команду отделяет два очка.

Айнтрахт Франкфурт - Хоффенхайм - 0:2 (0:0)

Голы: Амири (62), Ут (90).

Гамбург - Дармштадт - 1:2 (0:1)

Г: Холтби (90) - Сулу (38), Гондорф (54).

Ингольштадт - Боруссия Менхенгладбах - 1:0 (0:0)

Гол: Хартманн (88).

Вольфсбург - Майнц - 1:1 (0:0)

Голы: Шюррле (53) - Хайро (66).