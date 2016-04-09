Чемпионат Англии: "Арсенал" сыграл в результативную ничью с "Вест Хэмом", "Челси" снова проиграл
21:30, 09 апреля 2016Футбол
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Сегодня состоялись семь матчей 33-го тура английской футбольной Премьер-лиги.
"Арсенал" сыграл вничью с "Вест Хэмом" / John Sibley, Reuters
Вест Хэм - Арсенал - 3:3 (2:2)
Голы: Кэрролл (44, 45+2, 52) - Езил (18), Санчес (35), Косельни (70)
Астон Вилла - Борнмут - 1:2 (0:1)
Голы: Айю (85) - Кук (45), Кинг (74)
Кристал Пэлас - Норвич - 1:0 (0:0)
Гол: Панчеон (68)
Саутгемптон - Ньюкасл - 3:1 (2:0)
Голы: Лонг (4), Пелле (38), Ваньяма (55) - Таунсед (65)
Суонси - Челси - 1:0 (1:0)
Гол: Сигурдссон (25)
Уотфорд - Эвертон - 1:1 (1:1)
Голы: Холебас (45) - Маккарти (45).
Манчестер Сити - Вест Бромвич Альбион - 2:1 (1:1)
Голы: Агуэро (16, с пенальти), Насри (66) - Сессеньон (6).
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