Чемпионат Англии: "Арсенал" сыграл в результативную ничью с "Вест Хэмом", "Челси" снова проиграл

Сегодня состоялись семь матчей 33-го тура английской футбольной Премьер-лиги.

Вест Хэм - Арсенал - 3:3 (2:2) Голы: Кэрролл (44, 45+2, 52) - Езил (18), Санчес (35), Косельни (70) Астон Вилла - Борнмут - 1:2 (0:1) Голы: Айю (85) - Кук (45), Кинг (74) Кристал Пэлас - Норвич - 1:0 (0:0) Гол: Панчеон (68) Саутгемптон - Ньюкасл - 3:1 (2:0) Голы: Лонг (4), Пелле (38), Ваньяма (55) - Таунсед (65) Суонси - Челси - 1:0 (1:0) Гол: Сигурдссон (25) Уотфорд - Эвертон - 1:1 (1:1) Голы: Холебас (45) - Маккарти (45). Манчестер Сити - Вест Бромвич Альбион - 2:1 (1:1) Голы: Агуэро (16, с пенальти), Насри (66) - Сессеньон (6).

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