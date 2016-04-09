Футбольная сборная Украины сыграет с Албанией 3 июня

Товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании по футболу состоится 3 июня, сообщает официальный сайт Федерации футбола Албании.

"Матч состоится в итальянском Бергамо и начнется в 20.30 по местному времени (21.30 по Киеву)", - говорится в сообщении.

Этот матч станет одним из последних спаррингов команды Михаила Фоменко перед началом Евро-2016.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 с участием сборной Украины состоится с 10 июня по 10 июля.