Футбольная сборная Украины сыграет с Албанией 3 июня
20:15, 09 апреля 2016Футбол
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Матч станет одним из последних спаррингов в рамках подготовки подопечных Михаила Фоменко к Евро-2016
Reuters
Товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании по футболу состоится 3 июня, сообщает официальный сайт Федерации футбола Албании.
"Матч состоится в итальянском Бергамо и начнется в 20.30 по местному времени (21.30 по Киеву)", - говорится в сообщении.
Этот матч станет одним из последних спаррингов команды Михаила Фоменко перед началом Евро-2016.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 с участием сборной Украины состоится с 10 июня по 10 июля.
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