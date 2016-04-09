УПЛ, 21-й тур, "Ворскла" потеряла очки в матче с "Олимпиком"

В очередном матче украинской футбольной Премьер-лиги полтавская "Ворскла" не смогла на стадионе УТК им. В.Банникова обыграть донецкий "Олимпик".

Матч завершился со счетом 1:1.

Оба мяча в поединке были забиты на протяжение трех минут первого тайма. Первый гол на 32-й минуте забил "Олимпик" - Иван Матяж отличился с пенальти после того, как в штрафной "Ворсклы" мяч попал в руку защитника полтавчан Сергея Симинина.

Спустя три минуты гостям удалось отыграться. Полузащитник "Ворсклы" Артем Громов отличился после выхода один на один с вратарем "Олимпика", отправив мяч в дальний угол ворот.

Во втором тайме "Ворскла" была более активной, а ее игроки были ближе к тому, чтобы вырвать победу. Но больше голов зрители киевского стадиона так и не увидели.

Ворскла (Полтава) - Олимпик (Донецк) - 1:1 (1:1)

Голы: Матяж (32, с пенальти) - Громов (35)

О: Махарадзе, Федорив, Гришко, Гошкодеря, Немчанинов (Волков, 46), Петров, Огиря (Секу Конде, 85), Драченко (Доронин, 46), Поступаленко, Шестаков, Матяж

В: Богуш, Симинин, Даллку, Чеснаков, Пердута, Хлебас (Коломоец, 78), Ткачук, Скляр, Громов (Ребенок, 71), Шиндер, Ковпак (Бартулович, 54)

Предупреждения: Симинин, Бартулович.