УПЛ, 21-й тур, "Ворскла" потеряла очки в матче с "Олимпиком"
Полтавчане не смогли приблизиться в турнирной таблице к днепропетровскому "Днепру".
В очередном матче украинской футбольной Премьер-лиги полтавская "Ворскла" не смогла на стадионе УТК им. В.Банникова обыграть донецкий "Олимпик".
Матч завершился со счетом 1:1.
Оба мяча в поединке были забиты на протяжение трех минут первого тайма. Первый гол на 32-й минуте забил "Олимпик" - Иван Матяж отличился с пенальти после того, как в штрафной "Ворсклы" мяч попал в руку защитника полтавчан Сергея Симинина.
Спустя три минуты гостям удалось отыграться. Полузащитник "Ворсклы" Артем Громов отличился после выхода один на один с вратарем "Олимпика", отправив мяч в дальний угол ворот.
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Во втором тайме "Ворскла" была более активной, а ее игроки были ближе к тому, чтобы вырвать победу. Но больше голов зрители киевского стадиона так и не увидели.
Ворскла (Полтава) - Олимпик (Донецк) - 1:1 (1:1)
Голы: Матяж (32, с пенальти) - Громов (35)
О: Махарадзе, Федорив, Гришко, Гошкодеря, Немчанинов (Волков, 46), Петров, Огиря (Секу Конде, 85), Драченко (Доронин, 46), Поступаленко, Шестаков, Матяж
В: Богуш, Симинин, Даллку, Чеснаков, Пердута, Хлебас (Коломоец, 78), Ткачук, Скляр, Громов (Ребенок, 71), Шиндер, Ковпак (Бартулович, 54)
Предупреждения: Симинин, Бартулович.