"Черноморец" обыграл "Говерлу" и одержал вторую победу в сезоне

В Одессе завершился матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимал ужгородскую "Говерлу" и выиграл со счетом 1:0.

Эта победа стала второй для одесситов в сезоне 2015/16.

Матч соседей по турнирной таблице УПЛ был достаточно упорным и протекал в острой борьбе. Команды создали множество моментов, но реализован был только один.

Судьба игры была решена на 55-й минуте, когда Александр Азацкий после навеса Владислава Калитвинцева со штрафного головой переправил мяч в ворота.

В сотавшееся время, скорее "Черноморец" имел шансы увеличить свой перевес, нежели "Говерла" - сравнять счет.

Таким образом, одесситы до минимума сократили отставание от "Говерлы" в турнирной таблице - 15 и 16 очков, соответственно - и продолжают борьбу за место в 10-ке сильнейших команд.