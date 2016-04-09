УПЛ, 21-й тур, "Черноморец" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе состоится матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" примет ужгородскую "Говерлу".

Встречаются команды, которые на данный момент занимают в турнирной таблице 13-е и 10-е места соответственно. У одесситов 12 очков, у ужгородцев - 16 "Черноморец" находится на последнем месте в таблице, не считая запорожский "Металлург", который снялся с участия в соревнованиях.

Одесситы были очень близки к своей второй победе в Лиге Пари-Матч сезона 2015/16 неделю назад в Луцке. И двойная спортивная злость должна помочь во время очередной встречи. Кроме того, вероятный успех хозяев сократит до минимума непосредственное отставание от «Говерлы». Другой результат крайне затрудняет мечту «Черноморца» о попадании в десятку лучших.

Ужгородцы выглядят не такими простыми гостями, как кому-то может показаться. Достаточно привести тот факт, что коллектив под руководством Вячеслава Грозного с начала сезона не пропускал на чужих полях ни от одного из оппонентов больше 2-х мячей. Добавляя сюда проблемы «моряков» с показателями в передней линии, вряд ли очередная встреча станет открытой и результативной.

Уникальность данной пары противников заключается в том, что за уже солидный период знакомства ни одна из сторон не побеждала друг друга на его поле. Отсутствие из-за дисквалификации по одному центральному защитнику у обеих команд не дает преимущества никому – поэтому все решит установка тренера и реализация этих замыслов достаточно молодыми игроками команд.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Черноморец". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,56 к 1, в то время как на ничью - 3,54 к 1, а на победу "Говерлы" - 5,95 к 1.

Матч "Черноморец" - "Говерла" начнется в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.