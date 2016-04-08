Украинский футболист признан игроком недели в Лиге Европы

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

В голосовании болельщиков Ракицкий набрал 51% голосов, опередив Седрика Бакарамбю из "Вильярреала" (30%), Дивока Ориги из "Ливерпуля" (15%) и Арица Адуриса из "Атлетика" (4%).

Также Ракицкого включили в символическую сборную тура Лиги Европы, где он занял одно из трех мест в обороне.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" переиграл португальскую "Брагу" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 2:1. Первый гол за "горняков" забил именно Ракицкий.

Ответный матч Лиги Европы с "Брагой" футболист пропустит из-за перебора желтых карточек.