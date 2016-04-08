Будущее футболиста Велозу в "Динамо" определится после встречи с Суркисом и Ребровым

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что будущее португальского футболиста Мигела Велозу в столичном клубе должно определиться за столом переговоров. Об этом он сказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

По словам наставника киевлян, определить заинтересованность "Динамо" и 29-летнего полузащитника в продолжении сотрудничества должны три человека - Ребров, Велозу и президент клуба Игорь Суркис.

"Во-первых, следует сесть втроем - президент, игрок, главный тренер - и обсудить, есть ли у Мигела по-прежнему мотивация играть в этом чемпионате и прогрессировать. Ведь не секрет, что иногда Велозу может показывать яркую игру, а иногда - у него просто нет настроения. Важно, чтобы у парня было желание не просто получать деньги, а выходить на поле и отдавать игре все силы", - считает Ребров.

Действие контракта Велозу с киевским клубом истекает по окончании нынешнего сезона, но, как утверждал ранее португалец, в "Динамо" ему пока никто не предлагал продлить соглашение.

Кроме того, в марте Сергей Ребров говорил, что у игрока есть желание оказаться "ближе к семье и Европе", в связи с чем португалец летом может покинуть Украину.

На данный момент Велозу проводит в "Динамо" четвертый сезон. За этот срок он принял участие в 123 матчах, забив 14 голов.

Как сообщал УНИАН, позавчера "Динамо", проиграв на выезде 0:1 "Александрии", вылетело из Кубка Украины на стадии четвертьфинала.