У украинского футболиста Селезнева нет финансовых претензий к "Кубани"

У украинского футболиста Евгения Селезнева нет финансовых претензий к краснодарской "Кубани", за которую он выступает с февраля 2016 года. Об этом игрок сказал в интервью российскому изданию "Советский Спорт".

"У меня нет вопросов к клубу. За тех, у кого были задолженности, говорить не могу", - ответил Селезнев на вопрос о финансовых сложностях в клубе.

На данный момент 29-летний нападающий провел за краснодарскую "Кубань" пять матчей чемпиона России, в которых забил один мяч с пенальти.

Как сообщал УНИАН, Евгений Селезнев перешел в "Кубань" в прошедшее зимнее межсезонье. Перед последними товарищескими матчами сборной Украины (против Кипра и Уэльса) игрок не был вызван в национальную команду. Кроме него, в состав также не были привлечены другие игроки, выступающие в чемпионате России.

Позже стало известно о том, что главный инвестор "Кубани" Олег Мкртчан перестал финансировать клуб.