Юношеская сборная Украины по футболу попала в одну группу с Германией на Евро

13:19, 08 апреля 2016
Футбол
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В Баку состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2016 среди юношей до 17 лет. 

uefa.com

Сборная Украины в группе В сыграет с Германией, Австрией и Боснией и Герцеговиной, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Наиболее сильной оказалась Группа D, в которую вошли команды Италии, Сербии, Нидерландов и Испании. 

Полностью состав групп выглядит таким образом: 

Группа А: Азербайджан (хозяева), Португалия, Бельгия, Шотландия

Группа В: Украина, Германия, Австрия, Босния и Герцеговина

Группа С: Франция (чемпион), Дания, Англия, Швеция

Группа D: Италия, Сербия, Нидерланды, Испания 

Чемпионат Европы по футболу (U-17) состоится в Азербайджане с 5 по 21 мая.

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