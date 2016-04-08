Юношеская сборная Украины по футболу попала в одну группу с Германией на Евро

Сборная Украины в группе В сыграет с Германией, Австрией и Боснией и Герцеговиной, сообщает официальный сайт УЕФА.

Наиболее сильной оказалась Группа D, в которую вошли команды Италии, Сербии, Нидерландов и Испании.

Полностью состав групп выглядит таким образом:

Группа А: Азербайджан (хозяева), Португалия, Бельгия, Шотландия

Группа В: Украина, Германия, Австрия, Босния и Герцеговина

Группа С: Франция (чемпион), Дания, Англия, Швеция

Группа D: Италия, Сербия, Нидерланды, Испания

Чемпионат Европы по футболу (U-17) состоится в Азербайджане с 5 по 21 мая.