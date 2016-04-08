Юношеская сборная Украины по футболу попала в одну группу с Германией на Евро
13:19, 08 апреля 2016Футбол
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В Баку состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2016 среди юношей до 17 лет.
uefa.com
Сборная Украины в группе В сыграет с Германией, Австрией и Боснией и Герцеговиной, сообщает официальный сайт УЕФА.
Наиболее сильной оказалась Группа D, в которую вошли команды Италии, Сербии, Нидерландов и Испании.
Полностью состав групп выглядит таким образом:
Группа А: Азербайджан (хозяева), Португалия, Бельгия, Шотландия
Группа В: Украина, Германия, Австрия, Босния и Герцеговина
Группа С: Франция (чемпион), Дания, Англия, Швеция
Группа D: Италия, Сербия, Нидерланды, Испания
Чемпионат Европы по футболу (U-17) состоится в Азербайджане с 5 по 21 мая.
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