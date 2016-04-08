В полуфинале Кубка Украины по футболу встретятся "Заря" и "Днепр"
12:20, 08 апреля 2016Футбол
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"Шахтер" будет противостоять автору главной сенсации четвертьфиналов "Александрии"
На Кубок Украины осталось четыре претендента / cup.sport.ua
В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка Кубка Украины, по итогам которой определились пары полуфиналистов.
По итогам жеребьевки луганская «Заря» сыграет с днепропетровским «Днепром», а «Александрия» - с донецким «Шахтером».
Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.
Согласно регламенту турнира жребий был "слепым", команды не рассеивались и каждая могла встретиться с каждой.
Базовые даты проведения матчей 1/2 финала - 20 апреля и 11 мая 2016 года.
Как сообщал УНИАН, в четвертьфиналах "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл полтавскую "Ворсклу", "Днепр" был сильнее "Стали" из Днепродзержинска, "Заря" одолела луцкую "Волынь", а "Александрия" оказалась сильнее киевского "Динамо".
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