В полуфинале Кубка Украины по футболу встретятся "Заря" и "Днепр"

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка Кубка Украины, по итогам которой определились пары полуфиналистов.

По итогам жеребьевки луганская «Заря» сыграет с днепропетровским «Днепром», а «Александрия» - с донецким «Шахтером».

Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Согласно регламенту турнира жребий был "слепым", команды не рассеивались и каждая могла встретиться с каждой.

Базовые даты проведения матчей 1/2 финала - 20 апреля и 11 мая 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в четвертьфиналах "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл полтавскую "Ворсклу", "Днепр" был сильнее "Стали" из Днепродзержинска, "Заря" одолела луцкую "Волынь", а "Александрия" оказалась сильнее киевского "Динамо".