Тренер "Браги" о матче с "Шахтером": "Игра проходила при полном нашем преимуществе"

Португальская "Брага" доминировала в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер "Браги" Паулу Фонсека, сообщает UA-Football.com, ссылаясь на A Bola.

"Обычно я не говорю о справедливости в футболе, но сегодня именно такой случай. Считаю, что результат не отображает происходившего на поле. "Брага" доминировала, играла интересно и инициативно, но затем мы пропустили обидный гол. Конечно, это осложнило нам игру.

Второй тайм также проходил при полном нашем преимуществе. Однако "Шахтер" вновь забил нелогичный гол. Очень рад, что футболисты собрались и смогли ответить забитым мячом", - сказал Фонсека.

При этом наставник "Браги" добавил, что его подопечные "практически не позволяли" украинской команде создавать моменты.

"Как вы понимаете, мне очень тяжело принять негативный результат. Думаю, мы сыграли очень хорошо, проявив отличное коллективное взаимодействие. "Брага" была не хуже "Шахтера", а гол в концовке оставляет для нас надежду", - считает Фонсека.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" в гостях переиграл португальскую "Брагу".