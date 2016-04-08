Лига Европы: ничья "Боруссии" и "Ливерпуля", победы "Вильярреала" и "Севильи"

Вчера ночью завершились все первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Лига Европы. 1/4 финала Первые матчи Вильярреал (Испания) - Спарта (Чехия) - 2:1 Бакамбу, 3 (1:0), Брабец, 45 (1:1), Бакамбу, 64 (2:1) Атлетик (Испания) - Севилья (Испания) - 1:2 Адурис, 48 (1:0), Колодзейчак, 55 (1:1), Иборра, 83 (1:2) Боруссия Дортмунд (Германия) - Ливерпуль (Англия) - 1:1 Ориги, 36 (0:1), Хуммельс, 48 (1:1). Ответные матчи состоятся 14 апреля. Как сообщал УНИАН ранее, еще в одном четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде переиграл португальскую "Брагу" со счетом 2:1.

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