Лига Европы: ничья "Боруссии" и "Ливерпуля", победы "Вильярреала" и "Севильи"
07:05, 08 апреля 2016Футбол
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Вчера ночью завершились все первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.
"Ливерпуль" и "Боруссия" сыграли вничью / Liverpool FC
Лига Европы.
1/4 финала
Первые матчи
Вильярреал (Испания) - Спарта (Чехия) - 2:1
Бакамбу, 3 (1:0), Брабец, 45 (1:1), Бакамбу, 64 (2:1)
Атлетик (Испания) - Севилья (Испания) - 1:2
Адурис, 48 (1:0), Колодзейчак, 55 (1:1), Иборра, 83 (1:2)
Боруссия Дортмунд (Германия) - Ливерпуль (Англия) - 1:1
Ориги, 36 (0:1), Хуммельс, 48 (1:1).
Ответные матчи состоятся 14 апреля.
Как сообщал УНИАН ранее, еще в одном четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде переиграл португальскую "Брагу" со счетом 2:1.
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