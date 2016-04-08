Игрок "Шахтера" Коваленко после матча с "Брагой": "Шансы на полуфинал 60 на 40 в нашу пользу"

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко поделился своими эмоциями после выездного поединка Лиги Европы против португальской Браги (2:1) в эфире телеканала Футбол 1.

"Если бы не пропустили гол, могли бы полностью быть довольными результатом. "Брага" начала агрессивно, больше хотела идти вперед, но у нас появлялись свободный зоны. Когда забили гол, им нужно было бежать отыгрываться, а на контратаках нам было очень комфортно играть", - отметил Коваленко.

"Если бы забили третий гол, было бы вообще идеально. Тогда можно было бы сказать что игра во Львове чисто для галочки. А так нас ждет хороший, насыщенный поединок. Шансы, наверное, 60 на 40 в нашу пользу, потому что Шахтер выиграл на выезде. Будем готовиться к ответному матчу", - отметил игрок.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл у "Браги" со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет во Львове 14 апреля.