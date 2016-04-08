Тренер "Шахтера" Луческу после матча с "Брагой": "Доволен игрой и результатом"

Наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу поделился своими впечатлениями от гостевого матча 1/4 финала Лиги Европы против португальской Браги в эфире телеканала Футбол1.

"Доволен игрой и результатом. Считаю, что мы его заслужили. Знали, что играем против очень техничной команды, которая исповедует атакующий футбол. Понимали, что трибуны будут гнать Брагу вперед", — заявил румынский специалист.

"Понимали, что в первом тайме они пойдут вперед, но мы хорошо организовали нашу игру в обороне. Каждый раз, когда у нас был шанс выйти в контратаку, мы это делали", - продолжил тренер.

"Второй тайм они начали очень агрессивно, пытались идти вперед — это позволило нам находить свободные зоны. Да, у них было несколько моментов, но они возникали в основном после контратак, а не после каких-то коллективных действий. Наши атаки могли привести к тому, что мы могли добиться еще более комфортного результата"

"Есть еще второй матч, еще ничего не решено. Нас ожидает сложнейший матч и во Львове. Надеюсь, что наши болельщики помогут нам. К сожалению, потеряли Ракицкого, но зато во втором матче вернется Кучер. Мало времени для подготовки, впереди тяжелый матч со Сталью на выезде. Нужно восстановить футболистов и в лучших кондициях подойти к ответному поединку. Считаю, что мы полностью заслужили победу", - подытожил Мистер.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл у "Браги" со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет во Львове 14 апреля.