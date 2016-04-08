Игрок "Шахтера" Ракицкий после матча с "Брагой": "Была равная игра"

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий поделился своими эмоциями после выездного поединка 1/4 финала Лиги Европы против португальской Браги в эфире канала "Футбол 1".

"Травма? Тренировался пять дней в Киеве. Все нормально, чувствую себя хорошо. Играть со "Сталью" не буду, нужно долечиться — у меня своя программа", — заявил Ракицкий.

"Мой гол? Мяч летел, я ударил. Ребята молодцы, что забили второй гол. Конечно, жаль, что пропустили. Понятно, что "Браге" нужно было забивать. Считаю, что была равная игра, у нас было два-три момента, хорошо, что забили дважды", - продолжил игрок горняков.

"Дай бог пройдем — это будет замечательно. Обидный гол пропустили. Очень жаль, что не сыграю в ответной игре — один раз сфолил, и судья сразу дал желтую. Но ничего — это футбол", - подытожил Ракицкий.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл у "Браги" со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет во Львове 14 апреля.