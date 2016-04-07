"Шахтер" обыграл "Брагу" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
23:59, 07 апреля 2016Футбол
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Игра в Португалии завершилась со счетом 1:2.
shakhtar.com
В Браге завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором местная "Брага" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 1:2.
Горняки завладели преимуществом в концовке первого тайма, когда гол забил Ярослав Ракицкий. Во втором тайме, на 75-й минуте Факундо Феррейра увеличил преимущество горняков, а на 89-й минуте игрок "Браги" Вилсон сократил преимущество украинцев - 1:2.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.
Ответный матч состоится во Львове 14 апреля.
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