"Шахтер" обыграл "Брагу" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

В Браге завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором местная "Брага" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 1:2.

Горняки завладели преимуществом в концовке первого тайма, когда гол забил Ярослав Ракицкий. Во втором тайме, на 75-й минуте Факундо Феррейра увеличил преимущество горняков, а на 89-й минуте игрок "Браги" Вилсон сократил преимущество украинцев - 1:2.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Ответный матч состоится во Львове 14 апреля.