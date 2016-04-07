Бывший футболист "Динамо" Шацких завершил карьеру и стал тренером

Бывший футболист киевского "Динамо" и ряда других украинских клубов объявил о завершении игровой карьеры и старте тренерской работы. Об этом он сказал в интервью изданию FootBoom.com.

В ближайшее время Шацких получит работу в клубной академии "Динамо". Здесь он будет помогать своему бывшему партнеру по команде Виталию Косовскому руководить командой U-17 (1999 г.р.).

"Пока никого не возглавляю, а буду лишь помогать возрасту, где тренирует Виталий Косовский. Я только начинаю потихоньку вникать в это дело. Давно думал о тренерской работе. Однако сейчас, получив микротравму, окончательно решил, что пора уже переходить на другую деятельность. Пока буду смотреть, обучаться и набираться опыта", - сказал Шацких.

Максим Шацких выступал за "Динамо" в 1999-2009 гг., сыграв за это время 328 матчей и забив 142 гола. Нападающий шесть раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок Украины и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Позже играл за киевский "Арсенал", одесский "Черноморец", ужгородскую "Говерлу". Последним клубом 37-летнего экс-футболиста был аматорский "Рух" из села Винники Львовской области.