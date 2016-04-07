Глава Харьковской ОГА: "В ситуации с "Металлистом" Курченко ведет себя как пацаненок"

Президент харьковского "Металлиста" Сергей Курченко не хочет ни продавать, ни финансировать футбольный клуб. Такое мнение в интервью изданию "Главком" выразил председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин.

"В ситуации с "Металлистом" он ведет себя, как пацаненок. Он взял клуб, который не он создавал, поигрался с ним, а теперь не хочет ни продавать его, ни финансировать. Но это же все-таки не игрушка и не устаревшая модель телефона, а часть жизни города. Нужно погасить долги "Металлиста" и продать, если он не хочет дальше его содержать", - заявил глава ОГА.

"Курченко – обиженный мальчик, который специально делает назло харьковчанам", - считает Райнин.

Глава области также считает, что бывший президент и владелец "Металлиста" Александр Ярославский "рано или поздно" вернется в футбол. При этом приобретением футбольного клуба интересуются и другие бизнесмены.

"Другие бизнесмены проявляют определенные желания по поводу "Металлиста", но есть много юридических моментов – в частности, накопленные долги. Кто-то их оценивает в 20 миллионов долларов, кто-то – в 200 миллионов, в зависимости от того, как считать", - объяснил Райнин.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении Сергея Курченко в хищении 5,6 млрд гривен.