Лига Европы, 1/4 финала, "Брага" - "Шахтер" - 1:2: онлайн-трансляция
Горняки проводят первый матч четвертьфинала еврокубка.
Сегодня в Браге (Португалия) состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Брага" примет донецкий "Шахтер".
После разгромной победы над харьковским "Металлистом" в чемпионате Украины (8:1) "Шахтер" прибыл в гости к "Браге", которая потерпела на выходных самое крупное поражение за пять лет - от лиссабонской "Бенфики" - 1:5.
"Шахтер" уже обыгрывал "Брагу" в Лиге чемпионов УЕФА. Теперь горняки постараются вспомнить сезон 2010/11 и победить португальцев в Лиге Европы. Шахтер" соперничал с "Брагой" на групповом этапе Лиги чемпионов-2010/11. Команда Мирчи Луческу уверенно победила и в гостях (3:0), и дома (2:0). В итоге горняки выиграли группу и дошли до четвертьфинала, где уступили по сумме двух матчей "Барселоне", а португальцы, заняв третье место, отправились в Лигу Европы УЕФА, где дошли до финала. Кстати, в 1/8 финала Лиги Европы "Брага" встретилась с еще одним представителем Украины. Португальцы по голам на выезде прошли киевское "Динамо" благодаря результативной ничьей на "Олимпийском" - 1:1 (встреча в Браге завершилась со счетом 0:0).
Таким образом, в четырех встречах с украинскими клубами "Брага" забила всего один мяч, добыв две ничьих при двух поражениях. Статистика "Шахтера" в 14 матчах с клубами Португалии - 4 победы при 4 ничьих и 6 поражениях.
На котировках букмекерских контор шансы комнад оцениваются приблизительно одинаково. На победу "Браги" можно поставить с коэффициентом 2,58 к 1, в то время как на ничью - 3,12 к 1, а на победу "Шахтера" - 2,84 к 1.
Матч "Брага" - "Шахтер" начнется в 22.05 по киевскому времени.
ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".
Добрый вечер!
Мы начинаем!!
Стали известны стартовые составы команд:
Брага: 92. Матеус Магальес, 5. Боли, 15. Байяно, 24. Рикарду Феррейра, 87. Марсело Гойяно, 8. Луис Карлос, 18. Рафа Силва, 35. Вукчевич Н., 19. Стоилькович, 20. Хассан, 23. Педру Сантуш
Запасные: 28. Марафона, 6. Андре Пинту, 16. Джаван, 21. Филипе Аугусто, 63. Мауро, 7. Уилсон Эдуарду, 50. Жока
Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 28. Тайсон, 19. Феррейра
Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 10. Бернард, 22. Эдуардо, 7. Веллингтон Нем, 9. Дентиньо, 21. Гладкий
Итак - последний представитель Украины в еврокубках. В четвертьфинале Лиги Европы именно "Шахтер" считается фаворитом в паре с "Брагой". Впрочем, что такое "фаворит" на собственной шкуре уже испытал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена, который сошел с турнирного пути после матчей именно... с "Шахтером". Впрочем, горняки не из тех кто зазнаются, и позволяют себе вальяжно играть - с любым соперником на евроарене. И настрой горняков, как всегда, должен быть на уровне. А значит...
Вперед, "Шахтер"!
МАТЧ НАЧАЛСЯ
1. Мяч с центра поля развели игроки "Браги". Португальцы сразу же побежали в атаку и потеряли мяч - неточный пас.
2. Боли начинал атаку своей команды в центре поля но отдал неточный пас - на ногу защитнику.
3. Первый удар по воротам наносит Рафа - Пятов кулаками переправляет мяч на угловой.
4. Угловой неудачно разыграли хозяева - мяч прилетел в руки Пятову.
5. Атака "Шахтера" - пас на Срну оказался неточным, хорват упускает мяч за боковую линию.
6. Еще один угловой разыграли португальцы - Рафа навешивал с фланга, но слишком неточно.
7. Марсело Гойано выбил мяч на угловой, ликвидировав опасную атаку "Шахтера".
8. Подача корнера в сиполнении Срны оказалась неудачной - португальцы выбили мяч.
9. Боли выбил мяч в аут в еще одной опасной атаке "Шахтера".
10. Феррейра фолит в центре поля на Луисе Карлосе.
12. Проход Рафы к воротам был весьма опасен, но игрок явно пожадничал, пойдя сразу на трех защитников "Шахтера".
13. Срна получил травму после мощного удара Марсело Гойяно. Мяч пришелся в затылок хорвату. Пауза в игре.
14. Весьма осторожное начало матча в исполнении двух команд. Явно осторожничают и побаиваются друг друга.
15. Феррейра нарушает правила в атаке своей команды.
16. Заброс на Коваленко из глубины поля оказался неточным, защитник "Браги" отпасовал мяч вратарю.
17. Ответ португальцев - Степаненко нарушает правила на Сантуше в опасной близости от своих ворот.
18. Сантуш сам пробил штрафной и угодил в ногу защитника "Шахтера".
19. Силва шел в атаку, но слишком сильный был пас от партнера - упустил мяч за лицевую линию.
20. Сантуш пробил по воротам с дальней дистанции - слишком неточно.
21. Силва шел в атаку, обыграл двух защитников горняков, но упустил мяч в борьбе у лицевой линии.
23. Пока атакует только "Брага". Горняки отрабатывают исключительно в обороне.
24. Стоилькович получил мяч в прекрасной позиции, но в последний момент Срна ударом головой выбил мяч.
25. Силве удался индивидуальный проход и удар по воротам - прямо в руки Пятову.
26. И вновь атакует "Брага" - Гойано навешивает в сторону ворот - мяч уходит за лицевую линию. Луческу негодует.
28. "Шахтер" овладел мячом, но провести атаку так и не сумел - слишком плотная оборона соперника. Навес из глубины поля также пришелся в никуда.
29. Хассан анрушил правила в атаке португальской команды.
30. Голкипер "Браги" Матеус в кои-то веки добрался до мяча - начал атаку совей команды.
31. Срна потерял своего игрока Гойана после того как прошел разрезающий пас из глубины поля - Ракицкий подстраховал капитана.
31. Боли совершил отличный сольный проход по флангу, но потерял мяч на входе в штрафнубю площадь.
32. Тайсон бил по воротам. Мяч на линии штрафной заблокировал защитник.
33. Горняки прессингуют соперника у чужих ворот. В итоге, мяч от Феррейры уходит за лицевую линию.
34. "Шахтер" хоть перехватил мяч - уже хорошо..
35. Марлос пытался пробить по воротам - вновь защитники заблокировали донецкого бразильца.
36. Коваленко зарабатывает опаснейший штрафной для горняков - на углу штрафной площади. Феррейра нарушил правила.
37. Срна пробивал штрафной - мяч рикошетом от головы защитника улетел на угловой.
38. Подача углового оказалась неудачной - мяч выбили защитники "Браги".
39. Срна навешивал в центр штрафной с фланга - Степаненко вне игры.
40. Ракицкий выбил мяч на угловой после опаснейшего навеса на Хассана с фланга.
41. После подачи углового никем не прикрытый Феррейра головой бил по воротам - выше.
42. Луис Карлос после шикарной передачи Хассана бил по воротам с убойной дистанции - прямо в руки Пятову.
43. Рикардо Феррейра в подкате прерывает очередной опасный момент "Шахтера". Активизировались горняки в концовке тайма.
44. Коваленко едва не воспользовался ошибкой соперника, но отдал мяч на Марлоса, а тот заигралсч с защитником.
45. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! РАКИЦКИЙЙЙЙ!!!! 0:1
45+1. После розыгырыша углового Ракицикий отправил мяч в ворота. Удачно исполнили стандарт горняки.
45+2. Тут же соперник идет в атаку, но мяч после удара Хассана попадает прямо в руки Пятову.
ПЕРЕРЫВ
Двойственное впечатление оставил первый тайм. Если еще минут десять назад казалось, что горняки находятся в глубокой обороне и даже не помышляют о забитом голе, то затем команда резко встрепенулась и перевела игру совсем в другое русло. Гол Ракицкого оказался абсолютно логичным, так как в моменты преимущества "Шахтера" атаки выглядели куда более опасными, чем атакующие действия в исполнении "Браги".
И теперь, во втором тайме горнякам стоит не только рассчитывать на то, чтобы сохранить преимущество, но и существенно увеличить его. Потенциал команды весьма велик, в сравнении с "Брагой", как показала концовка тайма первого...
Второй тайм начался
46. Мяч с центра поля развели горняки.
47. Сантуш пробил по воротам с угла штрафной - Пятов легко ловит мяч.
48. Тайсон ворвался в штрафную и пробил по воротам - мяч рикошетом от защитника уходит на угловой.
49. МАЛЫШЕВ!!! Удар по воротам с убойной позиции после навеса с фланга Срны - прямо во вратаря.
50. Тайсон сыграл рукой у своей штрафной площади - стандарт разыграют португальцы.
51. Сантуш опасно подал, но мяч от ноги зщитника "Шахтера" Степаненко ушел на угловой.
52. Силва бьет и попадает в перекладину после розыгрыша углового...
53. Еще одна атака "Браги" завершается тем, что после навеса с фланга Срна головой откидывает мяч Пятову.
54. Коваленко получил травму в борьбе с Гойано в атаке горняков.
55. Атака горняков прервана - Тайсон в оффсайде.
56. В ответной атаке португальцев Сантуш бьет по воротам Пятова - мимо.
57. Опаснейший угловой в исполнении горняков, но мяч после подачи Срны каким-то чудом не попадает в ворота. Отбились португальцы.
58. Теперь Стоилькович прощает горняков после удара с убойной пизиции - мимо.
59. Португальские операторы своими повторами намекают на игру рукой Коваленко в собственной штрафной - мяч в корпус попал. Никакогь пенальти не было и в помине.
60. Угловой зарабатываю португальцы после прохода Рафы.
61. Неудачно разыграли стандарт португальцы - Пятов кулаками отбивает мяч к центру поля.
62. Байяно пробил по воротам Пятова с дальней дистанции - слишком неточно.
63. Хассан ворвался в штрафную площадь горняков, но после серии обманных финтов попал мячом в защитника горняков - заработал лишь аут.
64. Вукчевич опасно пробивал по воротам - мяч рикошетом ушел на угловой.
65. Сантуш опасно подал угловой, но мяч после удара Силвы пришелся в Малышева.
66. Ответ горняков - Исмаили пробил по воротам Матеуса, мяч рикошетом ушел на угловой.
67. Стандарт горянки разыграли неудачно - Феррейра в оффсайде.
68. Еще одна атака горняков и вновь оффсайд - теперь у Исмаили.
69. Коваленко прорвался по центру к штрафной и пробил почти с линии - выше ворот.
70. Предупреждение получает Ракицкий - грубый фол на Рафе. Ракицикй пропустит ответный матч.
71. Сантуш подал штрафной - мяч прилетел в руки Пятову.
72. Исмаили долго думал куда ввести мяч из аута - попал в игрока соперника.
73. "Шахтер" заработал штрафной в опасной близости от ворот Матеуса. Марлос навесил со штрафного, Срна пробил - мяч рикошетом ушел на угловой.
74. Срна подал угловой - защитники выбили мяч ближе к центру поля.
75. Замена у "Браги" - Вилсон вместо Стоильковича.
76. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!! ФЕРРРЕЙРААААА!!! 2:0!!!
77. Факундо замкнул передачу Марлоса с фланга, изящным ударом ногой отправив мяч в ворота соперника.
78. Марлос прорвался к воротам и едва не забил третий гол. Соперник деморализован...
79. Замена у "Шахтера" - Дентиньо вместо Тайсона.
80. Рафа нарушает правила на Марлосе - опасный штрафной для горняков.
81. Ракицкий исполнил шикарный сольный проход по флангу, но после его прострела защитники выбили мяч.
82. Замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Марлоса.
83. Предупреждение Рафе - грубая игра против Коваленко.
84. После розыгрыша штрафного Вукчевич выбил мяч на угловой.
85. Корнер неудачно разыграли горняки - защитники выбили мяч к центру поля.
86. Одна из немногочисленных в последнее время атак соперника - Вилсон бьет выше ворот.
87. Замена у "Браги" - Аугусто вместо Вукчевича.
88. Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Коваленко
89. Гол! Вилсон замкнул ударом головой под штангу подачу с фланга. Некстати этот гол... Совсем некстати. Ордец ошибся в центре обороны
90. И вновь горняки едва не пропустили опасный момент...
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча
МАТЧ ОКОНЧЕН!
Спасибо за внимание
Всех с победой!!!