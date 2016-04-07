Лига Европы, 1/4 финала, "Брага" - "Шахтер" - 1:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Браге (Португалия) состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Брага" примет донецкий "Шахтер".

После разгромной победы над харьковским "Металлистом" в чемпионате Украины (8:1) "Шахтер" прибыл в гости к "Браге", которая потерпела на выходных самое крупное поражение за пять лет - от лиссабонской "Бенфики" - 1:5.

"Шахтер" уже обыгрывал "Брагу" в Лиге чемпионов УЕФА. Теперь горняки постараются вспомнить сезон 2010/11 и победить португальцев в Лиге Европы. Шахтер" соперничал с "Брагой" на групповом этапе Лиги чемпионов-2010/11. Команда Мирчи Луческу уверенно победила и в гостях (3:0), и дома (2:0). В итоге горняки выиграли группу и дошли до четвертьфинала, где уступили по сумме двух матчей "Барселоне", а португальцы, заняв третье место, отправились в Лигу Европы УЕФА, где дошли до финала. Кстати, в 1/8 финала Лиги Европы "Брага" встретилась с еще одним представителем Украины. Португальцы по голам на выезде прошли киевское "Динамо" благодаря результативной ничьей на "Олимпийском" - 1:1 (встреча в Браге завершилась со счетом 0:0).

Таким образом, в четырех встречах с украинскими клубами "Брага" забила всего один мяч, добыв две ничьих при двух поражениях. Статистика "Шахтера" в 14 матчах с клубами Португалии - 4 победы при 4 ничьих и 6 поражениях.

На котировках букмекерских контор шансы комнад оцениваются приблизительно одинаково. На победу "Браги" можно поставить с коэффициентом 2,58 к 1, в то время как на ничью - 3,12 к 1, а на победу "Шахтера" - 2,84 к 1.

Матч "Брага" - "Шахтер" начнется в 22.05 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Брага: 92. Матеус Магальес, 5. Боли, 15. Байяно, 24. Рикарду Феррейра, 87. Марсело Гойяно, 8. Луис Карлос, 18. Рафа Силва, 35. Вукчевич Н., 19. Стоилькович, 20. Хассан, 23. Педру Сантуш

Запасные: 28. Марафона, 6. Андре Пинту, 16. Джаван, 21. Филипе Аугусто, 63. Мауро, 7. Уилсон Эдуарду, 50. Жока

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 28. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 10. Бернард, 22. Эдуардо, 7. Веллингтон Нем, 9. Дентиньо, 21. Гладкий

Итак - последний представитель Украины в еврокубках. В четвертьфинале Лиги Европы именно "Шахтер" считается фаворитом в паре с "Брагой". Впрочем, что такое "фаворит" на собственной шкуре уже испытал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена, который сошел с турнирного пути после матчей именно... с "Шахтером". Впрочем, горняки не из тех кто зазнаются, и позволяют себе вальяжно играть - с любым соперником на евроарене. И настрой горняков, как всегда, должен быть на уровне. А значит...

Вперед, "Шахтер"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ

1. Мяч с центра поля развели игроки "Браги". Португальцы сразу же побежали в атаку и потеряли мяч - неточный пас.

2. Боли начинал атаку своей команды в центре поля но отдал неточный пас - на ногу защитнику.

3. Первый удар по воротам наносит Рафа - Пятов кулаками переправляет мяч на угловой.

4. Угловой неудачно разыграли хозяева - мяч прилетел в руки Пятову.

5. Атака "Шахтера" - пас на Срну оказался неточным, хорват упускает мяч за боковую линию.

6. Еще один угловой разыграли португальцы - Рафа навешивал с фланга, но слишком неточно.

7. Марсело Гойано выбил мяч на угловой, ликвидировав опасную атаку "Шахтера".

8. Подача корнера в сиполнении Срны оказалась неудачной - португальцы выбили мяч.

9. Боли выбил мяч в аут в еще одной опасной атаке "Шахтера".

10. Феррейра фолит в центре поля на Луисе Карлосе.

12. Проход Рафы к воротам был весьма опасен, но игрок явно пожадничал, пойдя сразу на трех защитников "Шахтера".

13. Срна получил травму после мощного удара Марсело Гойяно. Мяч пришелся в затылок хорвату. Пауза в игре.

14. Весьма осторожное начало матча в исполнении двух команд. Явно осторожничают и побаиваются друг друга.

15. Феррейра нарушает правила в атаке своей команды.

16. Заброс на Коваленко из глубины поля оказался неточным, защитник "Браги" отпасовал мяч вратарю.

17. Ответ португальцев - Степаненко нарушает правила на Сантуше в опасной близости от своих ворот.

18. Сантуш сам пробил штрафной и угодил в ногу защитника "Шахтера".

19. Силва шел в атаку, но слишком сильный был пас от партнера - упустил мяч за лицевую линию.

20. Сантуш пробил по воротам с дальней дистанции - слишком неточно.

21. Силва шел в атаку, обыграл двух защитников горняков, но упустил мяч в борьбе у лицевой линии.

23. Пока атакует только "Брага". Горняки отрабатывают исключительно в обороне.

24. Стоилькович получил мяч в прекрасной позиции, но в последний момент Срна ударом головой выбил мяч.

25. Силве удался индивидуальный проход и удар по воротам - прямо в руки Пятову.

26. И вновь атакует "Брага" - Гойано навешивает в сторону ворот - мяч уходит за лицевую линию. Луческу негодует.

28. "Шахтер" овладел мячом, но провести атаку так и не сумел - слишком плотная оборона соперника. Навес из глубины поля также пришелся в никуда.

29. Хассан анрушил правила в атаке португальской команды.

30. Голкипер "Браги" Матеус в кои-то веки добрался до мяча - начал атаку совей команды.

31. Срна потерял своего игрока Гойана после того как прошел разрезающий пас из глубины поля - Ракицкий подстраховал капитана.

31. Боли совершил отличный сольный проход по флангу, но потерял мяч на входе в штрафнубю площадь.

32. Тайсон бил по воротам. Мяч на линии штрафной заблокировал защитник.

33. Горняки прессингуют соперника у чужих ворот. В итоге, мяч от Феррейры уходит за лицевую линию.

34. "Шахтер" хоть перехватил мяч - уже хорошо..

35. Марлос пытался пробить по воротам - вновь защитники заблокировали донецкого бразильца.

36. Коваленко зарабатывает опаснейший штрафной для горняков - на углу штрафной площади. Феррейра нарушил правила.

37. Срна пробивал штрафной - мяч рикошетом от головы защитника улетел на угловой.

38. Подача углового оказалась неудачной - мяч выбили защитники "Браги".

39. Срна навешивал в центр штрафной с фланга - Степаненко вне игры.

40. Ракицкий выбил мяч на угловой после опаснейшего навеса на Хассана с фланга.

41. После подачи углового никем не прикрытый Феррейра головой бил по воротам - выше.

42. Луис Карлос после шикарной передачи Хассана бил по воротам с убойной дистанции - прямо в руки Пятову.

43. Рикардо Феррейра в подкате прерывает очередной опасный момент "Шахтера". Активизировались горняки в концовке тайма.

44. Коваленко едва не воспользовался ошибкой соперника, но отдал мяч на Марлоса, а тот заигралсч с защитником.

45. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! РАКИЦКИЙЙЙЙ!!!! 0:1

45+1. После розыгырыша углового Ракицикий отправил мяч в ворота. Удачно исполнили стандарт горняки.

45+2. Тут же соперник идет в атаку, но мяч после удара Хассана попадает прямо в руки Пятову.

ПЕРЕРЫВ

Двойственное впечатление оставил первый тайм. Если еще минут десять назад казалось, что горняки находятся в глубокой обороне и даже не помышляют о забитом голе, то затем команда резко встрепенулась и перевела игру совсем в другое русло. Гол Ракицкого оказался абсолютно логичным, так как в моменты преимущества "Шахтера" атаки выглядели куда более опасными, чем атакующие действия в исполнении "Браги".

И теперь, во втором тайме горнякам стоит не только рассчитывать на то, чтобы сохранить преимущество, но и существенно увеличить его. Потенциал команды весьма велик, в сравнении с "Брагой", как показала концовка тайма первого...

Второй тайм начался

46. Мяч с центра поля развели горняки.

47. Сантуш пробил по воротам с угла штрафной - Пятов легко ловит мяч.

48. Тайсон ворвался в штрафную и пробил по воротам - мяч рикошетом от защитника уходит на угловой.

49. МАЛЫШЕВ!!! Удар по воротам с убойной позиции после навеса с фланга Срны - прямо во вратаря.

50. Тайсон сыграл рукой у своей штрафной площади - стандарт разыграют португальцы.

51. Сантуш опасно подал, но мяч от ноги зщитника "Шахтера" Степаненко ушел на угловой.

52. Силва бьет и попадает в перекладину после розыгрыша углового...

53. Еще одна атака "Браги" завершается тем, что после навеса с фланга Срна головой откидывает мяч Пятову.

54. Коваленко получил травму в борьбе с Гойано в атаке горняков.

55. Атака горняков прервана - Тайсон в оффсайде.

56. В ответной атаке португальцев Сантуш бьет по воротам Пятова - мимо.

57. Опаснейший угловой в исполнении горняков, но мяч после подачи Срны каким-то чудом не попадает в ворота. Отбились португальцы.

58. Теперь Стоилькович прощает горняков после удара с убойной пизиции - мимо.

59. Португальские операторы своими повторами намекают на игру рукой Коваленко в собственной штрафной - мяч в корпус попал. Никакогь пенальти не было и в помине.

60. Угловой зарабатываю португальцы после прохода Рафы.

61. Неудачно разыграли стандарт португальцы - Пятов кулаками отбивает мяч к центру поля.

62. Байяно пробил по воротам Пятова с дальней дистанции - слишком неточно.

63. Хассан ворвался в штрафную площадь горняков, но после серии обманных финтов попал мячом в защитника горняков - заработал лишь аут.

64. Вукчевич опасно пробивал по воротам - мяч рикошетом ушел на угловой.

65. Сантуш опасно подал угловой, но мяч после удара Силвы пришелся в Малышева.

66. Ответ горняков - Исмаили пробил по воротам Матеуса, мяч рикошетом ушел на угловой.

67. Стандарт горянки разыграли неудачно - Феррейра в оффсайде.

68. Еще одна атака горняков и вновь оффсайд - теперь у Исмаили.

69. Коваленко прорвался по центру к штрафной и пробил почти с линии - выше ворот.

70. Предупреждение получает Ракицкий - грубый фол на Рафе. Ракицикй пропустит ответный матч.

71. Сантуш подал штрафной - мяч прилетел в руки Пятову.

72. Исмаили долго думал куда ввести мяч из аута - попал в игрока соперника.

73. "Шахтер" заработал штрафной в опасной близости от ворот Матеуса. Марлос навесил со штрафного, Срна пробил - мяч рикошетом ушел на угловой.

74. Срна подал угловой - защитники выбили мяч ближе к центру поля.

75. Замена у "Браги" - Вилсон вместо Стоильковича.

76. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!! ФЕРРРЕЙРААААА!!! 2:0!!!

77. Факундо замкнул передачу Марлоса с фланга, изящным ударом ногой отправив мяч в ворота соперника.

78. Марлос прорвался к воротам и едва не забил третий гол. Соперник деморализован...

79. Замена у "Шахтера" - Дентиньо вместо Тайсона.

80. Рафа нарушает правила на Марлосе - опасный штрафной для горняков.

81. Ракицкий исполнил шикарный сольный проход по флангу, но после его прострела защитники выбили мяч.

82. Замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Марлоса.

83. Предупреждение Рафе - грубая игра против Коваленко.

84. После розыгрыша штрафного Вукчевич выбил мяч на угловой.

85. Корнер неудачно разыграли горняки - защитники выбили мяч к центру поля.

86. Одна из немногочисленных в последнее время атак соперника - Вилсон бьет выше ворот.

87. Замена у "Браги" - Аугусто вместо Вукчевича.

88. Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Коваленко

89. Гол! Вилсон замкнул ударом головой под штангу подачу с фланга. Некстати этот гол... Совсем некстати. Ордец ошибся в центре обороны

90. И вновь горняки едва не пропустили опасный момент...

Три минуты добавил арбитр к основному времени матча

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание

Всех с победой!!!