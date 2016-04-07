Агент футболиста Драговича считает, что итальянским клубам игрок не по карману

Переход защитника киевского "Динамо" Александра Драговича в один из итальянских клубов выглядит маловероятным. Такое мнение в комментарии для радио Kiss Kiss Napoli выразил агент футболиста Рикардо Наполитано, сообщает tuttonapoli.net.

По его словам, в киевском "Динамо" Драгович зарабатывает около 2,5 млн евро в год. Потому чтобы заинтересовать австрийца, местным клубам и, в частности, "Наполи" нужно предлагать ему более высокую зарплату, особенно учитывая высокое налогообложение в Италии.

"В настоящее время итальянским клубам будет трудно усилить свой состав Драговичем", - резюмировал Наполитано.

Как сообщал УНИАН, ранее к Александру Драговичу приписывали интерес различных клубов из европейских топ-чемпионатов. Среди них итальянские "Наполи" и "Интер".