Агент футболиста Драговича считает, что итальянским клубам игрок не по карману
В киевском "Динамо" австрийский защитник получает около 2,5 млн евро в год.
Переход защитника киевского "Динамо" Александра Драговича в один из итальянских клубов выглядит маловероятным. Такое мнение в комментарии для радио Kiss Kiss Napoli выразил агент футболиста Рикардо Наполитано, сообщает tuttonapoli.net.
По его словам, в киевском "Динамо" Драгович зарабатывает около 2,5 млн евро в год. Потому чтобы заинтересовать австрийца, местным клубам и, в частности, "Наполи" нужно предлагать ему более высокую зарплату, особенно учитывая высокое налогообложение в Италии.
"В настоящее время итальянским клубам будет трудно усилить свой состав Драговичем", - резюмировал Наполитано.
Как сообщал УНИАН, ранее к Александру Драговичу приписывали интерес различных клубов из европейских топ-чемпионатов. Среди них итальянские "Наполи" и "Интер".