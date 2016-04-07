Тренер "Динамо" Ребров про матч с "Александрией": Игроки элементарно не настроились

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча Кубка Украины с "Александрией" (0:1) упрекнул своих игроков в отсутствии должного настроя на игру.

"Главная причина поражения – в настрое наших футболистов. Прошлый матч мы выиграли здесь и, приехав сюда снова, думали, что так же спокойно обыграем эту команду. Еще в первом матче я видел мотивацию футболистов «Александрии», которые играли организованно и хотели вырвать победу. И они этого добились. К сожалению, сегодня, особенно в начале, в первом тайме, я не видел такого желания у наших футболистов. А в меньшинстве играть всегда тяжело. Вдесятером сложно взламывать оборону такой организованной команды", - подчеркунл Ребров.

Также тренер отметил, что на поле вышел практически основной состав команды: "Нельзя назвать тех игроков, которые сегодня вышли на поле, не основными. Они играли и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Я не могу сказать, что это не игроки основного состава. Важно было дать отдохнуть сегодня Ярмоленко, потому что он отыграл два матча по 90 минут за сборную, играл и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Его силы небезграничны, поэтому сегодня мы решили дать Андрею отдохнуть. Что касается всех остальных... Я не думаю, что это не игроки основного состава. Ротация существует во всех командах. Важно не это, важно выходить и биться за результат. Наши игроки старались, но уступили".

"Мы играли против хорошего соперника. Снова-таки, ребята, которые не играли в прошлом матче, получили практику. Вообще, тяжело проводить два подряд матча с одним и тем же соперником. Да, сегодня мы не показали яркого футбола, но здесь всегда было тяжело играть, «Александрия» - организованная команда. Сейчас мы увидели, что нуждаемся в усилении. Надеюсь, мы все это увидели", - подытожил Ребров.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло "Александрии" (0:1) и вылетело из розыгрыша Кубка Украины уже на стадии четвертьфинала.