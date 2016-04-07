"Реал" может продать Роналду летом за 60 млн. евро

Мадридский "Реал" готов продать Криштиану Роналду в английский "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро ( 48.2 млн. фунтов), сообщает Talksport.com.

Испанский гранд решил позволить португальской суперзвезде перейти в конце этого сезона в другой клуб и предоставил "Юнайтед" шанс повторно подписать португальца.

Контракт "Реала" с Роналду истекает в 2018 году, и в клубе стремятся заработать на 31-летнем игроке уже этим летом, чтобы избежать значительного понижения его трансферной стоимости в следующем году.

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что 60 млн. евро справедливая цена за трехкратного обладателя "Золотого мяча" (лучшего игрока года) и надеется, что это может подтолкнуть "Юнайтед" к решительным действиям в покупке звездного футболиста.