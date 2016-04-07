Сборная Украины поднялась на несколько позиций в рейтинге ФИФА
Международная федерация опубликовала новый рейтинг национальных команд.
Национальная сборная Украины по футбола поднялась на 22 место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации.
Ранее украинская команда находилась на 27 строчке. Таким образом она обогнала в списке сборные Хорватии, Уэльса, России, Чехии и Словакии.
Также изменились позиции команд, которые сыграют со сборной Украины в групповом этапе Евро-2016. Сборная Германии теперь находится на пятом месте рейтинга, Северная Ирландия - на 26-м, а Польша делит с Россией 27-ю позицию.
Кроме того, произошла смена лидера на вершине рейтинга, где сборную Бельгии сменила Аргентина. На третье место поднялась национальная сборная Чили.
Верхняя часть таблицы теперь выглядит так:
1 (2). Аргентина – 1532
2 (1). Бельгия – 1352
3 (5). Чили – 1348
4 (8). Колумбия – 1337
5 (4). Германия – 1309
6 (3). Испания – 1277
7 (6). Бразилия – 1251
8 (7). Португалия – 1184
9 (11). Уругвай – 1082
10 (9). Англия – 1069
Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украина с одинаковым счетом 1:0 обыграла в товарищеских матчах команды Кипра и Уэльса.