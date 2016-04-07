Тренер "Днепра" Маркевич: "Наша команда - далеко не последняя в Европе"

Днепропетровский "Днепр" продолжает оставаться одной из лучших футбольных команд в Украине. Такое мнение после матча Кубка Украины против днепродзержинской "Стали" выразил главный тренер днепропетровцев Мирон Маркевич, сообщает официальный сайт ФК "Днепр".

"Днепр" — не средняя команда, а одна из лучших в Украине и далеко не последняя в Европе. Поэтому была просьба, чтобы футболисты показывали наилучшие качества. Пока нам это удается. Я благодарен футболистам, что они серьезно относятся к своим обязанностям: и на тренировках, и в игре. Хотел бы, чтобы так было и дальше", - сказал Маркевич.

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном четвертьфинальном матче Кубка Украины "Днепр" обыграл "Сталь" со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира.

Ранее УЕФА дисквалифицировала "Днепр" из еврокубков на один сезон.