Футболист Ибрагимович догнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Нападающий французского "ПСЖ" Златан Ибрагимович сравнялся с бывшим украинским футболистом Андреем Шевченко по количеству голов в Лиге чемпионов.

Мяч, который форвард парижской команды вчера забил в ворота английского "Манчестер Сити", стал для него 48-м в турнире при 118 проведенных матчах. Шевченко это же достижение покорилось в 100 поединках ЛЧ.

Теперь шведский и украинский футболисты делят шестое место в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов. Лидирует в списке с 90 голами португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Далее расположились аргентинец Лионель Месси (83 гола), испанец Рауль (71), голландец Рууд Ван Нистелрой (56), француз Тьерри Анри (50).

Как сообщал УНИАН, вчера в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграл вничью 2:2 с "Манчестер Сити". Кроме того, немецкий "Вольфсбург" переиграл "Реал" со счетом 2:0.

Андрей Шевченко в феврале 2016 года стал ассистентом главного тренера сборной Украины и дебютировал в этой должности во время товарищеского матча против Кипра.