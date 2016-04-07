Луческу: "Брага" создана, чтобы демонстрировать спектакль

Луческу отметил техничность и организованность футболистов "Браги", передает сайт ФК "Шахтер".

"Шесть лет назад "Брага" была очень хорошей командой. Что касается сегодняшней "Браги", то это команда, которая создана для того, чтобы демонстрировать спектакль. Они очень техничные. Организованный коллектив, в котором футболисты знают, что делать на поле. Хочется отметить игроков "Браги", наверняка имеющих большое будущее: Рафа Силва, Жозуэ, Педру Сантуш, хорошие нападающие Стоилькович и Хассан. Это сильная команда", - подчеркнул Мирча Луческу.

Также румынский специалист сообщил, что Ярослав Ракицкий с субботы занимается в общей группе и готовится сыграть в матче.

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Как сообщал УНИАН, в Ньоне (Швейцария) 18 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой в соперники донецкому "Шахтеру" досталась португальская "Брага".