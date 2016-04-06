1/4 финала Лиги чемпионов: ПСЖ и "Мансити" играют вничью, "Реал" проигрывает "Вольфсбургу"
23:37, 06 апреля 2016Футбол
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Завершились матчи четвертьфинала главного футбольного еврокубка.
uefa.com
Лига чемпионов.
1/4 финала.
Первые матчи
ПСЖ - Манчестер Сити - 2:2
Де Брейне, 38 (0:1), Ибрагимович, 41 (1:1), Рабьо, 59 (2:1), Фернандиньо, 72 (2:2)
Вольфсбург - Реал Мадрид - 2:0
Рикардо Родригес, 18 - с пенальти (1:0); Арнольд, 25 (2:0)
Ответные матчи состоятся 12 апреля.
Как сообщал УНИАН, накануне в других парах 1/4 финала "Бавария" была сильнее Бенфики, а "Барселона" обыграла "Атлетико".
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