Штаб-квартиру УЕФА обыскали из-за "панамских документов" - BBC
Полиция Швейцарии провела обыски в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне - это произошло после публикации "панамских документов".
Согласно заявлению УЕФА, полицию интересовали документы о контрактах, заключенных союзом с компаниями Cross Trading и Teleamazonas, сообщает BBC Украина.
Эти две компании упоминаются в "панамских документах", которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.
Согласно расследованию, новый президент ФИФА Джанни Инфантино во время своей работы в УЕФА подписал документы на трансляцию матчей Лиги чемпионов.
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Их выкупили бизнесмены Уго и Мариано Хинкис. Затем они продали эти права по цене, почти втрое превышающую первоначальную.
Именно в этих сделках фигурируют компании, которыми интересуется швейцарская полиция. УЕФА взяла на себя обязательство полностью сотрудничать с полицией.
Сам господин Инфантино ранее заявлял, что не нарушал закон, подписав документы о передаче прав.
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