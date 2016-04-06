Штаб-квартиру УЕФА обыскали из-за "панамских документов" - BBC

Согласно заявлению УЕФА, полицию интересовали документы о контрактах, заключенных союзом с компаниями Cross Trading и Teleamazonas, сообщает BBC Украина.

Эти две компании упоминаются в "панамских документах", которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.

Согласно расследованию, новый президент ФИФА Джанни Инфантино во время своей работы в УЕФА подписал документы на трансляцию матчей Лиги чемпионов.

Читайте такжеТеодоридис заменил новоизбранного президента ФИФА Инфантино на посту генсека УЕФА

Их выкупили бизнесмены Уго и Мариано Хинкис. Затем они продали эти права по цене, почти втрое превышающую первоначальную.

Именно в этих сделках фигурируют компании, которыми интересуется швейцарская полиция. УЕФА взяла на себя обязательство полностью сотрудничать с полицией.

Сам господин Инфантино ранее заявлял, что не нарушал закон, подписав документы о передаче прав.

Читайте такжеМесси и Платини оказались замешаны в скандале с панамскими офшорами