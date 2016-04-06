"Динамо" сенсационно проиграло "Александрии" и вылетело из Кубка Украины (видео)

В Александрии завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Александрия" выиграла у киевского "Динамо" со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

В матче, в котором киевляне имели заметное преимущество, единственный голевой момент произошел на 24-й минуте. Артем Чорний исполнил "сухой лист", забив гол прямым ударом с углового.

В оставшееся время киевляне имели большое преимущество, оказывали постоянное давление на ворота соперника, но забить хотя бы один гол так и не сумели. Стоит отметить, что на 54-й минуте удаление заработал Сергей Рыбалка и большую часть второго тайма "Динамо" провело в меньшинстве.

Таким образом, с учетом первого матча (ничья в Киеве - 1:1), "Александрия" вышла в полуфинал турнира.

Как сообщал УНИАН, ранее в полуфинал вышли донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".

Сегодня вечером состоится последний матч 1/4 финала Кубка Украины "Днепр" - "Сталь".