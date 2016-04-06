На матч УПЛ "Олимпик" - "Говерла" зафиксирован аномальный пул ставок (видео)

Об этом сообщает Рейтинг Букмекеров, со ссылкой на главу аналитического департамента FavBet Артур Желнов.

"Падение предматчевой линии на победу Олимпика составило с 2,84 до 1,4 за очень короткий промежуток времени. Была отмечена активность игроков, которые ранее уже замечались нами в ставках на договорные матчи. Все данные по скандальному поединку были переданы FavBet партнерам из независимой бельгийской организации Federbet, которая в сотрудничестве со многими букмекерскими конторами отслеживает "странные" матчи — после чего делает по ним запросы в том числе в правоохранительные органы государств, в чемпионатах которых они состоялись", — говорит глава аналитического департамента FavBet Артур Желнов.

"Договорные или потенциально договорные матчи с участием команды Олимпик — не редкость. Поэтому мы на уровне 80% прогнозируем положительный подтверждающий ответ Federbet касательно этой игры", - добавил Желнов.

В свою очередь, вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич отметил: «Пока провожу собственное внутреннее расследование в клубе».

3 апреля журналисты программы «Профутбол» (телеканал 2+2) публично заявили о том, что матч «Говерла» и «Олимпик» мог быть договорным. Сотрудники редакции передачи обратили внимание на резкое обрушение в день встречи коэффициентов на победу гостей.