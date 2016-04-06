По мотивам футбольного матча "Барселоны" и "Атлетико" выпущен мультфильм (видео)

Английские любители футбола сделали мультфильм по мотивам первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов между испанскими "Барселоной" и "Атлетико", сообщает 101greatgoals.com.

Поединок состоялся вчера и завершился победой "Барселоны" со счетом 2:1. В первом тайме за "Атлетико" гол забил Фернандо Торрес, но уже через 12 минут он же был удален с поля. После перерыва, воспользовавшись большинством на поле, каталонцы вырвали победу - оба гола на счету Луиса Суареса.

В другом матче дня мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 переиграла лиссабонскую "Бенфику".

Сегодня в Лиге чемпионов состоятся еще два матча: "ПСЖ" (Франция) "Манчестер Сити" (Англия) и "Вольфсбург" (Германия) - "Реал" (Испания).