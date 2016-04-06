Главный тренер "Браги" считает "Шахтер" претендентом на победу в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" является одним из претендентов на победу в футбольной Лиге Европы. Об этом заявил главный тренер португальской "Браги" Паулу Фонсека накануне поединка против вице-чемпиона Украины в этом турнире, сообщает A Bola.

Фонсека отметил, что завтра "Брагу" ожидает "очень сложная игра против соперника высокого уровня, с большим европейским опытом".

Португальский специалист, в частности, подчеркнул, что что в течение текущего сезона "Шахтер" на пути в Лигу чемпионов одолел турецкий "Фенербахче", после чего смог забить три мяча в двух матчах с мадридским "Реалом".

"Конечно, это очень сильная команда, которая имеет в атаке игроков-виртуозов. Пройти ее будет сложно, но это не является невыполнимой задачей для нашей команды. Мы отдаем себе отчет в том, что сразимся с очень жестким оппонентом", - сказал Фонсека на пресс-конференции перед игрой.

Как сообщал УНИАН, первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Брагой" и донецким "Шахтером" состоится завтра в Португалии. Начало матча – в 22:05 по киевскому времени.